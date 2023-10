Inizio settimana con prospettive di MALTEMPO SEVERO per alcune regioni

Dopo un inizio latitante e stentato, l'autunno continuerà a fare la voce grossa su alcune regioni anche all'inizio della settimana prossima. I modelli prevedono infatti l'arrivo di una forte perturbazione che metterà sotto scacco nuovamente il settentrione e le regioni del versante tirrenico. Arriveranno piogge molto intense e temporali, senza disdegnare la possibilità di nubifragi e alluvioni lampo specie sulla Liguria e la fascia prealpina centro-orientale.

Vediamo subito la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia per l'intera giornata di lunedi 30 ottobre:

Rischio di nubifragi sulla Liguria centro-orientale. Rovesci molto intensi tra l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Triveneto. Rovesci intensi anche sull'alta Toscana, per il resto tempo asciutto e con temperature di nuovo in aumento stante la presenza di correnti sciroccali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 31 ottobre:

Ancora rovesci intensi tra l'alta Lombardia e il Triveneto, ma in lenta attenuazione in giornata. Rovesci intensi anche lungo tutto il versante tirrenico e le aree interne, in lenta attenuazione anche qui nell'arco della giornata. Ancora asciutto ed in ombra pluviometrica il versante adriatico, la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località