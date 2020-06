Inizio di settimana da dimenticare, sarà ancora maltempo!

L'estate non decolla e questo pazzo mese di giugno lo dimostra più che chiaramente con le tantissime perturbazioni che a più riprese hanno attraversato la nostra penisola. Sono state principalmente le regioni del nord a fare i conti con innumerevoli acquazzoni e temporali, come anche oggi ad esempio: una nuova perturbazione sta attraversando il Mediterraneo e proprio in questi minuti sta distribuendo nuove piogge e temporali sul Settentrione.

Questa massa d'aria instabile porterà acquazzoni e temporali anche domani, perlopiù sul nord-est e sul centro Italia, mentre ad inizio settimana torneranno finalmente bel tempo e caldo? Niente affatto!

Tra lunedì, martedì e mercoledì avremo l'alternanza di altre perturbazioni cariche di piogge e temporali, pronti a colpire tante nostre regioni da nord a sud.

Più autunno che estate ad inizio settimana

Le correnti fresche nord-occidentali, provenienti dall'Atlantico, avvolgeranno gran parte del centro-nord Italia tra lunedì sera e mercoledì, riuscendo a portare nuvolosità diffusa e tanta pioggia specie su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I temporali saranno localmente forti in pianura Padana, pertanto le grandinate sono purtroppo plausibili.

Anche il centro-sud dovrà fare i conti con l'instabilità, ovvero acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane. La giornata di lunedì sarà perturbata al sud sin dalle ore mattutine, a causa dei residui effetti della perturbazione giunta in queste ore al nord.

Le temperature avranno molte difficoltà nel salire: le massime oscilleranno generalmente tra i 22 e i 27°C, a localmente saranno anche più basse specie dove insisteranno piogge e temporali. Gran fresco nelle ore serali e notturne, tanto da costringerci a metter mano a giacche o maglie leggermente più pesanti.

Nei prossimi giorni troverete sul nostro portale articoli e analisi che vi aiuteranno a capire quando arriverà la vera estate, fatta di tempo stabile, soleggiato e caldo.