Il tempo sull'Europa resta instabile anche nei prossimi giorni

Il tempo sull'Europa continuerà a assere governato da un'ampia circolazione di bassa pressione che in questi giorni stabilisce il proprio perno sull'Europa occidentale. Le nubi saranno ancora le principali protagoniste del palcoscenico atmosferico europeo anche per gran parte della prossima settimana, alcuni corpi nuvolosi si porteranno anche a ridosso dell'Italia. Ad esserne coinvolte saranno soprattutto le regioni del centro e del nord, dove ad esclusione del weekend, ci saranno ancora diverse occasioni di pioggia.

Domani, venerdì 14 maggio, la depressione sull'Europa occidentale sarà in grado di organizzare un nuovo corpo nuvoloso, con tempo in peggioramento fin dal mattino sulle centrali tirreniche, dove sopraggiungeranno alcuni piovaschi e qualche temporale. In linea generale questa seconda perturbazione risulterà però meno intensa rispetto a quella che ci sta interessando in questi giorni. Le piogge saranno meno abbondanti e più passeggere, concentrandosi soprattutto al centro, sebbene durante il pomeriggio siano previsti dei temporali anche al nord ma con fenomeni più isolati e circoscritti.

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano domani pomeriggio sull'Italia:

WEEKEND DI TEMPO PIÙ TRANQUILLO

L'arrivo del fine settimana segnerà un relativo miglioramento del tempo sullo stivale, la circolazione sull'Europa continuerà ad essere governata dai venti occidentali che saranno inseriti temporaneamente in un contesto più anticiclonico, favorendo un paio di giornate di tempo più tranquillo. Qualche annuvolamento potrà comunque interessare i rilievi montuosi, dove non si esclude qualche piovasco al pomeriggio.

NUOVA PERTURBAZIONE TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ.