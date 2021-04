Il tempo resterÃ  instabile ancora a lungo, vediamo dove e quando

Una circolazione di bassa pressione governa il tempo dell'Europa, portando frequenti annuvolamenti soprattutto nella parte più occidentale del continente Interessate dai maggiori annuvolamenti negli ultimi giorni abbiamo quindi la penisola iberica, la Francia ed il Regno Unito, dove l'estate anticipata della scorsa settimana lascia il posto alle nubi, qui le precipitazioni sono sempre dietro l'angolo e le temperature nuovamente più fredde. Come sovente accade in queste situazioni, lo stivale italiano si ritrova proprio nel mezzo tra la circolazione instabile sopracitata e la risalita di aria calda subtropicale innescata proprio dalla presenza di questa depressione che richiama sul suo lato ascendente masse di aria calda in arrivo dal continente nord-africano. Ebbene tali masse d'aria portano un rialzo delle temperature anche sul nostro Paese, segnatamente per il centro ed il sud, dove i valori a tratti sono simili a quelli di inizio estate. Il nord d'Italia come spesso accade fa storia a sé, essendo interessato da frequenti annuvolamenti con rischio di pioggia soprattutto sulle zone montuose. Questa situazione ci accompagnerà per gran parte della settimana, concludendosi probabilmente nella giornata di sabato primo maggio, con il passaggio di una perturbazione più organizzata che segnerà una rotazione del vento finalmente dai quadranti occidentali.

Ecco una stima delle piogge previste sull'Italia dal modello americano per sabato primo maggio, quando sperimenteremo il passaggio di una perturbazione più organizzata delle altre, con elevata probabilità di pioggia specie sulle regioni del nord: