IL TEMPO dal 25 maggio al 2 giugno: guasto in vista a fine periodo!

L'alta pressione non garantirà all'Italia tempo stabile e caldo durante la prossima settimana e nemmeno all'esordio di giugno. Verrà infatti resa più debole da infiltrazioni di aria fresca sia in quota da nord, che dai quadranti orientali da est.



La fase più fresca della settimana è prevista tra martedì 26 e giovedì 28, quando lungo l'Adriatico a 1500m è previsto l'ingresso dell'isoterma dei +8°C (modello americano): questo comporterà certamente valori di temperatura anche frizzanti all'alba nelle zone interne, gradevoli nel pomeriggio, ma difficilmente caldi.



La fase fresca non sarà inizialmente accompagnata da condizioni di instabilità marcata, perché l'aria inizialmente risulterà secca e soprattutto non accompagnata in quota da una curvatura ciclonica delle correnti.



Nella seconda parte della settimana invece l'instabilità andrà accentuandosi, in concomitanza con un cedimento strutturale del campo di alta pressione, che coinciderà con l'attivazione di rovesci o temporali lungo la dorsale appenninica e le zone interne del centro e del sud, in estensione anche al nord sul finire della settimana.



L'arrivo di una figura depressionaria di origine atlantica in avvicinamento da lunedì 1° giugno provocherà un generale peggioramento, più marcato al nord, moderato al centro, mentre il sud potrebbe rimanervi ai margini.



Stante la distanza temporale con il periodo in oggetto però vi consigliamo di aggiornarvi costantemente sulla previsione per la fine del mese e l'inizio di giugno .



SINTESI GRAFICA sino a DOMENICA 31 MAGGIO:

SINTESI PREVISIONALE SINO a MARTEDI 2 GIUGNO:

lunedì 25 e martedì 26 maggio: un po' di variabilità al centro e al sud ma in un contesto soleggiato, isolati rovesci qua e là possibili in Appennino e sul Lazio, tempo migliore al nord. Lieve calo termico.



mercoledì 27 maggio e giovedì 28 maggio: un po' di instabilità al centro e al sud, nelle zone interne ed appenniniche con locali spunti temporaleschi o brevi rovesci pomeridiani, per il resto soleggiato, fresco, specie in Adriatico.



venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio: accentuazione dell'instabilità anche al nord con frequenti situazioni temporalesche sulle zone alpine, prealpine e pedemontane, nonché su tutta la dorsale appenninica. Temperature stazionarie.



domenica 31 maggio: temporanea attenuazione dell'instabilità e prevalenza di sole, rialzo moderato delle temperature.



lunedì 1 e martedì 2 giugno: possibile generale peggioramento al nord e al centro con piogge e temporali, sud ai margini ma da confermare.