Il MALTEMPO è tra noi: ROVESCI e TEMPORALI anche forti!

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in queste ore in Italia:

Precipitazioni piuttosto intense sono in atto sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nuclei piovosi anche sulla Toscana e tra il Lazio e la Campania, per il resto il tempo si presenta asciutto.

Nelle prossime ore il maltempo in Italia continuerà, segnatamente al centro e al nord dove avremo ancora il rischio di forti temporali o rovesci. Da domani, sabato 1 ottobre, il tempo inizierà a migliorare anche se avremo ancora fenomeni soprattutto al centro e al sud.

La seconda mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 30 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento buono solo su alcune aree del meridione. Per il resto soleggiamento compromesso da molta nuvolosità con rischio anche di rovesci e temporali sparsi.

Sul fronte termico, questi sono i valori previsti per oggi attorno alle ore 16:

Da segnalare il ritorno di un po' di caldo al sud stante il richiamo di correnti nord africane. Segnaliamo 29° sul Foggiano, 27° in Sicilia, sul Salento e la Lucania, 26° sulla Sardegna meridionale e 25° nel Cilento. Per il resto temperature gradevoli.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 1 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Situazione in miglioramento al nord e su parte del centro con soleggiamento maggiormente presente. Ancora soleggiamento compromesso al sud e sulla Sicilia con rischio di rovesci. Lieve aumento termico al centro-nord, temperature in calo al sud.

