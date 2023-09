Il MALTEMPO non abbandonerÃ  alcune regioni nemmeno all'inizio della settimana prossima

Durante la settimana prossima si conferma la rimonta dell'alta pressione che dovrebbe mettere sotto la stabilità il settentrione e gran parte delle regioni centrali. Il meridione e la Sicilia resteranno invece sotto una goccia fredda, figlia della saccatura atlantica che entrerà sull'Italia nel prossimo week-end (si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/cosa-ci-aspetta-nel-prossimo-fine-settimana-maltempo-rovesci-temporali-e-fresco-su-molte-regioni-italiane/98721/).

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa sulla nostra Penisola nelle ore centrali di martedi 26 settembre:

Ecco la goccia fredda presente sulle regioni meridionali, foriera di tempo instabile e fresco. Al nord e al centro dominerà invece un canale di alta pressione che fungerà da testa di ponte tra l'alta pressione delle Azzorre ed un anticiclone abbastanza forte situato sull'Europa orientale.

Questa situazione dovrebbe continuare ad interessare la nostra Penisola fino alla giornata di mercoledi 27 settembre; a seguire la tendenza diventa nebulosa, ma torneremo sull'argomento in altra sede.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 26 settembre:

Rovesci saranno possibili su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria Tirrenica e l'est della Sicilia, in un contesto termico gradevole e più fresco. Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento, ma non si potrà più parlare di caldo, anche se i valori saranno superiori alle medie del periodo.

RIASSUMENDO: La settimana prossima si conferma la rimonta dell’alta pressione che dovrebbe mettere sotto la stabilità il settentrione e gran parte delle regioni centrali. Il meridione e la Sicilia resteranno invece interessati da una goccia fredda, figlia della saccatura atlantica che entrerà sull’Italia nel prossimo week-end. Questa porterà tempo instabile e fresco sulle regioni meridionali, con rovesci sparsi soprattutto su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria Tirrenica e l’est della Sicilia. Al nord e al centro avremo invece tempo soleggiato e gradevole, con temperature in lieve aumento ma senza caldo. La situazione dovrebbe rimanere tale fino a mercoledì 27 settembre, poi la tendenza è incerta. Per maggiori dettagli sulle previsioni meteo per la settimana del 26 settembre, leggete l’articolo completo.

