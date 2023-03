Il maltempo colpirÃ  DUE VOLTE in settimana, PIOGGE per tante regioni

Ci sono belle notizie per l'Italia: le correnti atlantiche a lungo dormienti soffieranno con sempre più vigore nei prossimi giorni, riuscendo a generare una serie di perturbazioni che riporteranno la pioggia su tante nostre regioni. Nel corso della settimana in arrivo ci aspettiamo il transito di almeno due perturbazioni, entrambe di origine atlantica ed entrambe portatrici di piogge benefiche.

La prima è quella più certa al momento, considerando che arriverà in Italia lunedì sera. Sarà il nordovest il primo settore a fare i conti con piogge e acquazzoni legati al fronte temporalesco della perturbazione. Poi i fenomeni si estenderanno anche al resto d'Italia assieme ai sostenuti venti ciclonici di cui vi abbiamo ben parlato in questo articolo.

Qualche giorno di pausa tra giovedì, venerdì e sabato grazie ad un anticiclone mobile, poi potrebbe andare in porto il secondo guasto della settimana. Tutti i centri di calcolo concordano sull'arrivo di un'altra saccatura atlantica colma di piogge tra domenica 19 e lunedì 20. Questa saccatura potrebbe piazzarsi tra Spagna e nord Italia, favorendo un peggioramento insidioso proprio per il settentrione. Tuttavia sono ancora tanti i dubbi sull'effettiva traiettoria di questa seconda perturbazione settimanale, su cui ci ritorneremo senz'altro nei prossimi aggiornamenti.

Comunque tra le due perturbazioni quella più irruenta, specie per quel che riguarda i forti venti, sarà quella in dirittura d'arrivo. Le piogge non saranno persistenti, ma i venti di burrasca potrebbero causare non pochi grattacapi.

Sommando le piogge di entrambe le perturbazioni previste nei prossimi otto giorni potremmo tirare un sospiro di sollievo. Gran parte d'Italia sarà bagnata dalla pioggia, ma gli accumuli più interessanti li troviamo al nord e sul lato tirrenico.

Naturalmente non saranno piogge sufficienti per risolvere la crisi idrica presente in Italia, ma analizzando le tendenze modellistiche fino al termine di marzo c'è da essere ottimisti. Nei prossimi editoriali ve ne parleremo in modo più approfondito!