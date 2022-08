I temporali di FINE AGOSTO, ecco dove colpiranno

Dopo un week-end complessivamente instabile, come già discusso in questo articolo, ci aspetterà un finale d'agosto via via più stabile grazie ad un graduale rinforzo della pressione. Questa la situazione attesa nel week-end:

Il promontorio sub-tropicale tornerà timidamente ad affacciarsi nel Mediterraneo, riuscendo a portare un po' più di stabilità quasi esclusivamente sulle regioni del centro e del sud, mentre il nord farà ancora i conti con correnti più instabili occidentali che daranno luogo a tanti rovesci e temporali.

Insomma, è facile capire che nei giorni di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 assisteremo a tempo più stabile al centro e al sud, mentre il nord se la vedrà con temporali pomeridiani/serali localmente piuttosto intensi. Sia chiaro, la stabilità al centro e al sud non sarà totale! In montagna sarà possibile la formazione di acquazzoni improvvisi, mentre su coste e pianure andrà molto meglio.

Le precipitazioni totali previste tra 30 e 31 agosto sono più corpose al nord Italia, mentre sul resto della penisola sono al più relegate nei settori montuosi.

Tutto questo sarà solo il preludio di un forte guasto atteso al nord e poi al centro ad inizio settembre, di cui vi parleremo nel prossimo aggiornamento sempre qui su meteolive.it!