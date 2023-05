GROSSO: "Buone notizie per il Ponte, poi un guasto clamoroso..."

Il "ponte" legato alla festa della Repubblica potrebbe trascorrere con prevalenza di sole e temperature estive su gran parte del Paese. Se qualche disturbo ci sarà potrebbe essere legato a brevi temporali pomeridiani o serali, soprattutto sulle zone interne e montuose del centro e del sud, ma il possente anticiclone posizionato tra centro Europa e Regno Unito dovrebbe proteggerci almeno sino a domenica 4 giugno.

L'immagine dell'anticiclone che, con una lingua protesa dal nord Africa alle Isole Britanniche prova a distendersi anche sull'Italia è la fotografia di un'alta pressione che tenterà di difendere con le unghie e con i denti il Mediterraneo centrale, ma l'esperienza insegna che una figura barica disposta in questa maniera, come il torsolo di una mela addentata, non ha vita lunga e potrebbe facilmente capitolare agli assalti delle correnti instabili o da ovest o da est.

Secondo la visione del modello americano l'attacco non arriverà da nord-est come qualche modello ipotizzava ieri, bensì da ovest, con l'affondo della saccatura che coinvolgerebbe tutta l'Europa occidentale sino a proporre correnti umide di Libeccio su gran parte del nostro Paese, soprattutto tra nord e centro, raggiunti da precipitazioni anche abbondanti da lunedì 5 giugno in poi, come vediamo da questa mappa barica:

Certo: al sud con una configurazione del genere si potrebbe attivare un richiamo di aria molto calda dal nord Africa, ma si tratterebbe di una situazione temporanea e oltretutto anche pericolosa se le masse d'aria di diversa origine venissero improvvisamente a contatto.

Il nord comunque farebbe il pieno di pioggia, tranne il Polesine e la Romagna (e meno male), con un picco notevole tra Alpi e Piemonte. La mappa che segue si riferisce agli accumuli attesi durante la prima decade di giugno ed è comunque solo indicativa, non prendetela alla lettera: