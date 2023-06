GRANDE CALDO: tra mercoledi e giovedi punte di MALESSERE FISICO su molte regioni

In questa sede monitoreremo l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nelle giornate di mercoledi 21 e giovedi 22 giugno (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

Il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque a parte un po' di velature o cieli lattiginosi tra il nord-ovest e la Sardegna. Non avremo nessun temporale in Italia.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso sul nostro Paese alle ore 17 di mercoledi 21 giugno:

Condizioni di malessere fisico saranno presenti sulla Sardegna e sulla Valpadana orientale. Punte di malessere anche nelle aree interne centro-meridionali, per il resto caldo fastidioso o molto fastidioso ad eccezione forse delle aree costiere dove soffieranno le brezze.

La seconda mappa mostra invece l'indice di disagio da caldo previsto alle ore 17 di giovedi 22 giugno - la giornata più critica:

Condizioni di malessere fisico saranno presenti sulla Pianura Padana centro-orientale e sulla Sardegna, ma punte di malessere sarannno presenti anche nelle pianure interne dell'Italia centro-meridionale.

A partire da venerdi, secondo le ultime mappe, l'ondata di caldo dovrebbe abbandonare lentamente l'Italia in favore di temperature più umane.

Controlla tu stesso l'indice di disagio da caldo sulla tua regione per i prossimi 15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/