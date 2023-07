Grande caldo in Italia, punte oltre 40°C per più giorni [MAPPE]

Il caldo nord-africano sta avvolgendo tutta Italia con temperature superiori ai 35°C su tante regioni da nord a sud. Tuttavia l'apice del caldo è ancora lontano.

Come più volte accennato nei giorni scorsi, questa sarà con buona probabilità una delle ondate di caldo più lunghe e intense di questa stagione, di gran lunga più intensa della veloce ondata calda arrivata a Giugno.

Le temperature saliranno giorno dopo giorno soprattutto al sud Italia. Addirittura l'apice del caldo pare ancora lontano: le simulazioni modellistiche mostrano un'intensificazione ulteriore del caldo tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, quando su diverse località potremo toccare i 43-44°C.

È chiaro che stiamo parlando di temperature eccezionali, molto alte anche per gli standard di Luglio. Non a caso le anomalie previste sono ragguardevoli: nei prossimi cinque giorni è prevista un'anomalia media di circa 10-12°C su tutto il centro-sud Italia.

Mercoledì 12 il caldo sarà molto intenso su tutta Italia, da nord a sud. Valori massimi più alti sul lato adriatico e in Sardegna, dove spiccano punte di 40-41°C. Qualche grado in meno sul lato tirrenico, ma solo per via di un maggior tasso di umidità.

Giovedì 13 temperature in lieve calo al nord, grazie alla presenza di maggior instabilità. Continuerà a far molto caldo al centro e al sud.

Venerdì il caldo si riduce al nord e parte del centro, mentre continua ad essere molto intenso e insopportabile al sud e sulle isole maggiori.

Ma nel week-end la situazione cambierà nuovamente. L'anticiclone si espanderà con più convinzione verso nord e le temperature saliranno ulteriormente non solo al nord ma anche al centro sud! Picchi fino a 42°C plausibili su Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia. Caldo intenso, domenica, anche in Val Padana con temperature eccezionali.

L'apice del caldo estremo potrebbe arrivare lunedì 17, quando su Sardegna e Puglia potremo sfiorare punte di 44°C nei settori interni. Lo stesso dicasi per la Sicilia. Ma anche sul resto d'Italia il caldo non sarà una passeggiata.