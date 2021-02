Gelo e neve in Arabia Saudita quasi al tropico, i cammelli sono ricoperti di neve a Tabuk

Vicino e Medio Oriente sono alle prese con una severa ondata di maltempo, caratterizzato da aria molto fredda siberiana che ha provocato non solo un sensibile calo termico ma anche l'arrivo di diffuse e abbondanti nevicate. Tutto il settore orientale del Mediterraneo, dalla Turchia ad Israele, sono stati colpiti dalle nevicate fino a quote collinari (oltre 300-500 metri) e temperature gelide nelle aree interne.

Vi abbiamo mostrato le clamorose nevicate in atto in Israele, mentre ora vi mostriamo gli effetti dell'aria gelida in Arabia Saudita.



La neve è riuscita a spingersi a latitudini davvero proibitive e storiche, come poche altre volte è accaduto nella storia recente: la città di Tabuk, sebbene sia situata a 700 metri di altitudine, è stata colpita da un'intensa nevicata che ha imbiancato la città e tutte le dune desertiche circostanti.

Pensate che Tabuk si trova ben più a sud della latitudine del Cairo, praticamente quasi a ridosso del Tropico del Cancro. Pertanto l'arrivo del freddo intenso e della neve su questi settori non è del tutto usuale, nonostante parliamo di quote di alta collina/bassa montagna. I fiocchi di neve si sono spinti fino a quote leggermente più basse, a dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento.