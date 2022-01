FREDDO a tratti intenso al sud, più mite al nord ma alla lunga vincerà l'anticiclone

Questa previsione del modello americano riferita a martedì 25 gennaio, mostra le temperature attese alla quota di circa 1500 metri. Si vede molto bene la differenza di temperatura che verrà a crearsi tra il nord, dove saranno presenti venti di caduta favonici e miti, con il sud alle prese con venti freddi balcanici:

PROSSIMA SETTIMANA GRADUALE RITORNO DELL'ANTICICLONE. Il rinforzo dei venti occidentali come conseguenza di un ricompattamento del vortice polare, favorirà ancora delle nuove espansioni dell'anticiclone verso l'Europa centrale. Il tempo si farà via via più stabile anche sull'Italia specie dalla seconda metà della prossima settimana (mercoledì 26 in poi). In questa sede ci aspettiamo un rialzo della temperatura diffuso a tutto il Paese. Media Ensemble del modello americano riferita a giovedì 27: