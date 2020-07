Forti venti di bora sferzano la costa romagnola, danni da Ferrara a Rimini

Come previsto un veloce ma incisivo impulso instabile ha interessato fra la serata di ieri e la nottata il nord-est innescando forti venti di bora (tutt'ora presenti) che hanno raggiunto quasi i 100 km/h su alcuni settori.

Il vento ha sferzando soprattutto la Riviera Romagnola, dove si segnalano diversi danni a stabilimenti balneari, all'arredo urbano e alla segnaletica stradale. Caduti anche alcuni alberi e rami.

Disagi anche nel ferrarese, dove i vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi soprattutto per rami spezzati dal vento, alcuni finiti in giardini e aree private. Nessuna persona è rimasta ferita.