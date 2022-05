Forti anomalie nel prosieguo di settimana, è la PRIMA ondata di CALDO

La prima ondata di caldo della stagione non si è fatta attendere. L'anticiclone delle Azzorre è in netto rinforzo su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, riuscendo a richiamare aria più calda dal medio Atlantico e dall'Africa nord-occidentale.

Queste masse d'aria più calde andranno inevitabilmente a far impennare le temperature su tante regioni, in particolare al nord e nelle zone interne del centro Italia.

L'apice del caldo, decisamente fuori stagione, arriverà tra venerdì, sabato e domenica: ci aspettiamo temperature massime fino a 30-31°C in pianura Padana (specie bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto) e molto localmente anche nelle aree interne della Basilicata, sul Tavoliere e nelle aree interne di Toscana e Lazio.

Il week-end sarà praticamente estivo su buona parte d'Italia, ma attenzione: i temporali torneranno ad interessare le regioni settentrionali dando vita a isolati fenomeni intensi e anche locali grandinate. Tutto questo sarà innescato da aria leggermente più instabile in alta quota che riuscirà a sorvolare l'anticiclone: i contrasti termici e igrometrici tra bassa e alta quota causeranno rovesci e temporali particolarmente intensi dapprima sulle Alpi e a seguire anche in pianura Padana.

Il transito di quest'aria instabile non andrà a influire sulle temperature al suolo, che si manterranno molto alte per il periodo. Si prevedono, per sabato e domenica, anomalie di temperatura superiori a 7-8°C sulle regioni del nord (dunque 7-8°C oltre le medie del periodo). Anomalie leggermente meno pesanti al centro e al sud, dove spuntano anche aree con temperature inferiori alle medie (perlopiù sul basso Tirreno).