Forte temporale su Firenze: la città diventa bianca per la grandine!

Come preannunciato forti temporali stanno colpendo le regioni centro-settentrionali in queste ore. Una delle zone più colpite è la Toscana dove si riscontrano temporali e grandinate diffuse.

Verso l'ora di pranzo una intensa grandinata si è scatenata su Firenze e dintorni, creando non pochi disagi alla viabilità stradale. Ecco le immagini della grandine accumulata in quantità sulle strade e sui tetti delle abitazioni.

Il sindaco Dario Nardella ha scritto sui social: "In un'ora la stazione di rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia. Facciamo appello ai pedoni e ai conducenti di veicoli di prestare la mattina attenzionare" . Strade allagate e auto in coda nella zona di Porta Romana.

In via Lanzi, presso il sottopasso ferroviario, sono intervenuti i vigili del fuoco per due furgoni rimasti sommersi dall'acqua a seguito della perturbazione. Non risultano persone ferite.