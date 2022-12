Forte perturbazione venerdì 9 dicembre, NEVE fino a bassa quota?

Ad inizio settimana il tempo tenderà a migliorare su buona parte d'Italia, come già spiegato in questo articolo, ma contemporaneamente aria molto fredda artico-continentale comincerà ad affluire sull'Europa centrale e, in modo marginale, anche verso il nord Italia.

Questo significa che le temperature sono destinate a scendere su tutto il settentrione nel corso della settimana, soprattutto a partire dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Si creerà una nettissima contrapposizione termica tra nord a sud: pensate che tra 8 e 9 dicembre avremo massime attorno ai 2-4°C sulla pianura Padana occidentale mentre al sud avremo picchi superiori ai 16-17°C.

Queste le temperature massime previste venerdì 9:

Tutto merito della particolare configurazione della pianura Padana, che favorirà un accumulo del freddo nei bassi strati in grado di reggere fino all'arrivo dell'ennesima perturbazione di questo periodo dinamico.

La perturbazione in questione arriverà tra 8 e 9 dicembre, soprattutto nella giornata di venerdì. Le basse temperature presenti sul nord-ovest potrebbero favorire l'arrivo della neve fino a quote relativamente basse, a sprazzi anche in pianura! I settori favoriti, in queste circostanze, sono cuneese, astigiano, alessandrino, torinese: qui venerdì 9 dicembre potrebbe nevicare fino a quote pianeggianti secondo gli ultimissimi aggiornamenti. Questa, al momento, la previsione del nostro modello matematico circa gli accumuli di neve previsti venerdì 9. Ovviamente si parla di accumuli blandi alle basse quote del nordovest, mentre sul nordest la quota neve sarà nettamente più elevata.