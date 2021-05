Forte PEGGIORAMENTO sull'Italia per fine mese?

Fine mese con il maltempo su gran parte d'Italia e temperature non all'altezza della stagione in corso? E' quello che emerge oggi dall'ipotesi ufficiale del modello americano.

Sembra che l'alta pressione delle Azzorre abbia intenzione di puntare verso il Regno Unito e la Scandinavia. Così facendo "scaraventerebbe" sull'Italia un nucleo freddo foriero di temporali e rovesci non solo al nord, ma anche al centro-sud.

Di seguito, vi mostriamo la mappa sinottica imbastita questa mattina dal run ufficiale del modello americano valida per lunedi 31 maggio:

Si nota il ponte di alta pressione disteso dal Regno Unito alla Scandinavia e la conseguente depressione sull'Italia foriera di tempo instabile e fresco in estensione dalle regioni settentrionali al centro-sud.

Sarebbe un ulteriore rinvio del caldo e della stabilità in Italia, che non potrà comunque esserci fin tanto che non avremo una struttura anticiclonica nel Mediterraneo.

Anche la media degli scenari del modello americano ed il modello europeo concordano sull'arrivo di aria fresca ed instabile sul finire del mese sull'Italia, anche se con toni più edulcorati rispetto allo scenario ufficiale americano:

Ci sarà quindi da valutare quanta aria fredda arriverà sull'Italia nel periodo suddetto, tuttavia è assai probabile una chiusura del mese instabile e fresca sulla nostra Penisola.

