Forte maltempo MercoledÃ¬ 10 Maggio: Ã¨ di nuovo allerta rossa in Emilia Romagna

E' di nuovo allerta rossa in Emilia Romagna. La Protezione Civile, in seguito alle condizioni meteo previste per la giornata di domani ha emanato una allerta di massimo livello (rossa appunto) per buona parte della regione. Incluse in particolare le aree già colpite duramente dalle piogge e dagli eventi alluvionali della settimana scorsa.

Un'estesa perturbazione (di cui vi abbiamo parlato già ampiamente) apporterà piogge e fenomeni anche a carattere temporalesco, che potranno risultare abbondanti, con accumuli anche intorno a 80-100 millimetri (localmente superiori) nell'arco delle 24 ore di domani.

"Nella giornata di mercoledì 10 maggio sono previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio, con cumulate elevate sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica", spiega la Protezione civile nell'emanare l'allerta valida a partire dalla mezzanotte di Mercoledì. "Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio".

Nel dettaglio, è prevista:

per quanto riguarda la criticità idraulica (piene dei fiumi):

- allerta gialla per la montagna bolognese; la costa e la pianura ferrarese; la collina e la montagna emiliana centrale; la pianura reggiana, compresa l'area a ridosso del Po; la bassa collina e la pianura di Parma e Piacenza;

- allerta arancione per la montagna e l'alta collina romagnola e la pianura modenese;

- allerta rossa per la bassa collina e la pianura romagnola; la collina e la pianura bolognese;

per quanto riguarda la criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi minori):

allerta gialla sulla costa romagnola;

allerta arancione nella montagna romagnola, nella bassa collina e pianura romagnola; nella montagna bolognese; nella collina e montagna emiliana centrale;

allerta rossa nell'alta collina romagnola; nella collina bolognese.