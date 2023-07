Fine settimana a rischio TEMPORALI su alcune regioni, di che intensità saranno?

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio:

Come si nota dalla cartina, la coda di una perturbazione diretta essenzialmente sull'Europa centrale, lambirà le regioni settentrionali della nostra Penisola. Al centro e al sud dominerà invece l'alta pressione e il tempo stabile.

Dunque, nel fine settimana torneranno i temporali su parte del nord. Potrebbero essere intensi? Come già anticipato in altra sede, il calore e l'umidità a disposizione saranno di gran lunga minori rispetto alla settimana scorsa. Di conseguenza prevediamo temporali più "normali", senza ovviamente escludere qualche fenomeno sopra le righe.

La seconda mappa mostra i temporali previsti in Italia nell'arco della giornata di sabato 29 luglio:

Anche questa volta verranno interessati i settori di pianura posti a nord del Po, oltre ovviamente alla fascia alpina e prealpina. Per il sud del Po, dove la siccità si fa sentire, ancora nulla da fare, se si eccettuano piovaschi al mattino sulla Liguria, ma in via di attenuazione.

Sul resto d'Italia tempo soleggiato e stabile, con un aumento delle temperature specie al meridione e sulle Isole, ma senza esagerare.

Questi invece sono i temporali previsti per domenica 30 luglio:

Temporali in marcia verso il Triveneto con il rischio di qualche fenomeno intenso. Sul resto del nord fenomeni marginali o del tutto assenti. Tempo ancora stabile e moderatamente caldo sul resto d'Italia fatta eccezione per qualche nube di passaggio nelle aree interne del centro, ma senza conseguenze.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

