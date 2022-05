Festa della Repubblica: il 2 giugno sotto l'anticiclone africano?

L'anticiclone africano tornerà ben presto a fare la voce grossa nel Mediterraneo, come ampiamente anticipato in questo articolo. Proprio nei primi giorni di Giugno assisteremo ad un repentino rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, ma con un maggior occhio di riguardo per il centro e il sud.

Le temperature saliranno oltre i 33-34°C in tante località della penisola per quasi tutta la prossima settimana! Ma cosa accadrà con esattezza giovedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica?

Sarà una giornata decisamente stabile e calda per tutta Italia. L'anticiclone regalerà temperature da piena estate in tutte le regioni, ma soprattutto su Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata. Anche le aree interne del centro e la pianura Padana assaporeranno temperature superiori alle medie del periodo.

Le massime potrebbero sfiorare addirittura i 36-37°C nelle aree interne della Sardegna:

Il caldo accompagnerà il bel tempo su quasi tutto il Paese: centro e sud Italia con altissima probabilità vivranno una giornata serena o al più velata (per la presenza di polvere sahariana in alta quota), mentre le regioni del nord potrebbero subire l'offensiva di blande correnti instabili atlantiche. Queste correnti potrebbero determinare la formazione di isolati temporali pomeridiani e serali non solo sull'arco alpino ma anche sui settori pianeggianti a nord del Po.

I fenomeni, tuttavia, sarebbero davvero rari e isolati.

Eloquenti le precipitazioni previste dal nostro modello nell'intera giornata del 2 giugno, quasi del tutto inesistenti.