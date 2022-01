FEBBRAIO inizierà con un'ondata di FREDDO: cosa dicono i modelli?

Almeno per i prossimi 7-8 giorni la situazione meteorologica a scala europea non muterà. I settori occidentali dell'Europa saranno sotto l'oppressione di un forte anticiclone, mentre la parte centro-orientale del Continente sarà bersaglio di discese fredde che avranno ancora come obbiettivo primario la Grecia e la Turchia.

L'Italia verrà interessata marginalmente, ma tra martedi 1 e mercoledi 2 febbraio è attesa una moderata ondata di freddo che anche questa volta colpirà segnatamente il medio Adriatico e il sud. Niente da fare per il nord e l'alto Tirreno che resteranno ancora una volta a bocca asciutta sotto inevitabili correnti secche settentrionali.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella notte tra martedi 1 e mercoledi 2 febbraio secondo il MODELLO AMERICANO:

Ecco l'Europa orientale sotto reiterate condizioni di gelo e la parte occidentale nelle mani di una mitezza quasi primaverile. In mezzo vi sarà l'Italia, interessata da forti correnti settentrionali ed isoterme alla medesima quota fino a -6° sul medio-basso Adriatico. Oltre al calo delle temperature, vi sarà anche qualche nevicata a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale; nessun fenomeno invece sul resto d'Italia.

La seconda mappa mostra invece le temperature a 1500 metri attese nella notte tra martedi 1 e mercoledi 2 febbraio secondo il MODELLO EUROPEO:

Rispetto all'americano, il modello nostrano contempla un'influenza più marginale del freddo sull'Italia. A 1500 metri si arriverebbe a -4° sulla verticale del medio Adriatico e del meridione. Il resto d'Italia avrebbe un'ingerenza assai modesta del freddo, accentata solo dai forti venti settentrionali.

