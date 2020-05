Ecco dove colpiranno i TEMPORALI tra sabato sera e l'alba di domenica...

Diversi modelli prevedono un passaggio veloce ma incisivo su alcune zone del nord a livello di rovesci e temporali, in seno al fronte freddo di sabato sera 23 maggio: tra le regioni più coinvolte ci sarebbero la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia.



Ecco i fenomeni previsti tra le 20 e le 23 al nord con zoom relativo sulla Lombardia, dove si nota l'accumulo di pioggia rilevante su tutta la fascia montana e pedemontana, ma anche su Milano e in genere su alta e media pianura dovrebbero verificarsi brevi ma incisivi rovesci, accompagnati da colpi di vento. Il modello prevede qualche focolaio anche sul Piacentino in Emilia, e poi i fenomeni scivolare su Trentino Alto Adige e Cadore:

Qui vedete lo zoom sulla Lombardia riferito sempre allo stesso intervallo temporale, attenzione ai colpi di venti e a locali grandinate:

Tra le 23 e le 02 della notte su domenica ecco invece la fenomenologia raggiungere l'estremo est del Veneto e soprattutto il Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali di forte intensità su gran parte della regione, comprese Udine e Pordenone, m soprattutto il Goriziano, come si evince molto bene dalla mappa:

Domenica mattina il fronte scivolerà sui Balcani coinvolgendo la Romagna e le Marche ma solo con qualche breve e sporadico rovescio, che le mappe stentano perfino a menzionare. Dietro al fronte però affluirà aria decisamente più fresca.