Dopo Pasqua arriverà finalmente la PIOGGIA? Forse...

Non può esserci alta pressione per sempre! Le mappe a medio termine questa mattina tentano di farci uscire dal tunnel della staticità atmosferica, ma solo poche emissioni optano per scenari perturbati convinti.

Cosa potrebbe succedere dopo il giorno 15? Gli scenari ufficiali dei vari modelli si intrecciano e mostrano un responso poco chiaro, ma se si sondano le rispettive medie un filo conduttore sembra emergere.

L'alta pressione che incombe sul nostro Continente potrebbe subire una scissione: la parte più forte di dirigerà in Atlantico, mentre un massimo più debole si arroccherà tra l'Europa orientale e la Penisola Ellenica. In mezzo si scaverà una blanda saccatura originata da una disesa fredda che dall'Europa settentrionale punterà più ad ovest, verso l'Iberia.

Le medie degli scenari dei vari elaborati puntano su questa possibilità che potrebbe portare alcune precipitazioni specie al nord, sulla Sardegna e l'alto Tirreno.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello AMERICANO valida per VENERDI 17 APRILE:

Ecco la depressione in sede iberica e il flusso di aria umida dai quadranti meridionali che potrebbe determinare qualche benefica pioggia al nord e sull'alto Tirreno. Le altre regioni non sarebbero interessate da fenomeni stante l'eccessiva invadenza dell'alta pressione posta più ad est.

Il contesto termico resterebbe comunque molto mite...quasi caldo sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

La seconda mappa mostra la media CMC, ovvero la media di tutti gli scenari che compongono il modello CANADESE sempre per VENERDI 17 APRILE:

Questa mappa risulta leggermente più ottimistica rispetto alla precedente in fatto di pioggia. La depressione si posizionerebbe più vicina all'Italia e il flusso umido potrebbe abbracciare anche buona parte del centro e la Campania, oltre ovviamente al nord.

In altre parole, la pioggia potrebbe vedersi anche al centro e sulla Sardegna, mentre il meridione resterebbe ancora ai margini.

La mappa relativamente più pessimista ci viene mostrata oggi dalla media degli scenari del MODELLO EUROPEO per il medesimo giorno, ovvero VENERDI 17 APRILE:

L'alta pressione risulterebbe molto invadente e non consentirebbe alcun fenomeno al centro, al sud e forse sul nord-est. Solo il settore di nord-ovest potrebbe essere preso da qualche fenomeno stante la maggiore vicinanza al flusso umido meridionale.

IL NOSTRO PARERE: al momento riteniamo probabile l'arrivo di qualche pioggia al nord e su parte del centro (quantomeno il lato tirrenico) dopo il giorno 15, ma sull'eventuale intensità e quantità preferiamo ancora glissare.

