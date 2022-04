Dopo l'improvviso FREDDO torna la mitezza, dove la pioggia?

L'ondata di maltempo prevista nel fine settimana, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, sarà solo una toccata e fuga all'interno di un periodo mite. Ciò significa che vivremo un un periodo estremamente dinamico dal punto di vista termico, con ampi sbalzi di temperatura nell'arco di poche ore.

Dopo il crollo termico atteso tra sabato e domenica, che ci rispedirà in inverno per qualche ora, si prospetta un nuovo rinforzo dell'alta pressione e l'arrivo di masse d'aria via via più miti sud-occidentali.

Da lunedì il tempo diverrà stabile ovunque e le temperature torneranno a salire a partire dal nord e dal lato tirrenico. Ancora un po' di freddo residuo sul basso Adriatico e al sud, ma entro martedì la colonnina di mercurio risalirà fin sui 18-21°C su gran parte del Paese.

Nel prosieguo di settimana le temperature saliranno sempre più grazie all'arrivo di aria più calda d'estrazione sub-tropicale, complice l'approfondimento di una depressione nel Mediterraneo occidentale. Tra 13 e 16 aprile diventa sempre più probabile l'arrivo di temperature superiori ai 20°C su gran parte del centro e del sud. Il tepore sarà percepibile anche al nord, ma potrebbero esserci delle differenze per quel che concerne le condizioni del tempo.

Una perturbazione atlantica situata nel Mediterraneo occidentale potrebbe causare un peggioramento del tempo sui settori più occidentali dell'Italia come Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. In particolare, secondo gli ultimissimi aggiornamenti, spicca l'ipotesi di un peggioramento con piogge e temporali tra mercoledì 13 e giovedì 14 sulle regioni appena indicate, mentre il vento di scirocco interesserà il resto d'Italia con temperature sopra le medie del periodo.