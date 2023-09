Conferme: CALDO ESAGERATO per settembre in vista per l'Italia, 35-36° a portata di mano su...

Nel fine settimana anche la depressione sullo Ionio tenderà a colmarsi e tutta la nostra Penisola verrà abbracciata dall'alta pressione che determinerà un consistente aumento delle temperature. I valori che si registreranno in Italia saranno paragonabili al mese di luglio e questa situazione si protrarrà fino alla metà della settimana prossima.

La prima mappa è la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 11 e martedi 12 settembre:

L'alta pressione, seppure ridotta in estensione e potenza, resterà ancora piantata sull'Italia e il Mediterraneo. Questo non consentirà ai sistemi nuvolosi di raggiungerci e garantira la nuova ondata di caldo di cui sopra.

Che temperature si registreranno in terra italica? La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 11 settembre; si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 35° saranno possibili sull'Emilia Romagna, la Sardegna, il Lazio, il Foggiano e la bassa Lucania. Molte aree faranno registrare punte di 33-34° con umidità in progressivo aumento. Insomma, sarà davvero piena estate.

La giornata seguente, ovvero martedi 12 settembre, non andrà molto meglio...anzi! Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di martedi 12 settembre:

Ecco i 36°, una temperatura assurda per metà settembre, che si toccherà sulla bassa Lucania; 35° sulla Romagna e il Foggiano; molte aree alle prese ancora con 33-34°.

Per fortuna le notti più lunghe potrebbero favorire un certo irraggiamento ed una maggiore dispersione del calore, specie sulle pianure del nord e nelle valli interne del centro, mentre lungo le coste farà caldo anche di notte.

Qui le mappe sul disagio da caldo per i prossimi giorni in Italia: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/