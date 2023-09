Colpo di scena! Sabato 16 settembre sarà una giornata da BOLLINO ROSSO!

Questa mattina c'è un colpo di scena che riguarda la giornata di sabato 16 settembre. Fino a ieri le mappe contemplavano un passaggio instabile fugace con interessamento solo di alcune aree del centro Italia. Oggi invece il medesimo passaggio è stato rivisitato dalle elaborazioni e potenziato fino ad avere vero e proprio maltempo che potrebbe colpire alcuni settori del nord e del centro.

In questa sede prenderemo in considerazione tre modelli molto performanti per individuare quali aree potrebbero essere interessate da fenomeni anche intensi.

Il più "pessimista" in fatto di piogge e temporali è il modello ICON. Ve lo mostriamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 16 settembre:

Secondo questa elaborazione, quasi tutto il nord verrebbe interessato da forte maltempo che sarà annunciato da temporali anche intensi in marcia dal Golfo Ligure verso il settore centro-orientale del nord. Anche la Toscana, l'alto Lazio e parte dell'Umbria potrebbero essere coinvolte marginalmente dai fenomeni, mentre altrove il tempo resterà asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia per la medesima giornata, secondo il modello europeo:

Rispetto al precedente modello, la risalita dei temporali potrebbe avvenire più ad ovest, mettendo sotto torchio la Liguria centro-occidentale, il Piemonte e l'ovest della Lombardia. Sul nord-est e al centro si avrebbe invece un'evoluzione più marginale, ma comunque all'insegna di qualche rovescio o temporale.

Infine, la terza mappa ci mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia sempre per sabato 16 settembre, ma secondo il modello americano:

La dinamica è molto simile al modello europeo: Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia tra e braccia di temporali anche intensi. Il modello individua anche qualche temporale sulla Toscana ed un interessamento marginale del restante centro e del nord-est.

Quale modello avrà ragione? Al momento riteniamo più attendibile la tesi del modello europeo ed americano, con i massimi effetti del maltempo sul nord-ovest (probabilità 70%). Più difficile che prenda piede la tesi del modello ICON con quasi tutto il settentrione e parte del centro sotto servero maltempo (probabilità 30%).

Continate a seguirci perche la situazione è in evoluzione ed altre sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

