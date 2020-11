Colpo di scena! Le analisi stagionali optano per un dicembre PIOVOSO con temperature IN MEDIA

Il DICEMBRE che non ti aspetti? Siamo ormai abituati al colore rosso sulle mappe, al sopramedia e alle piogge al di sotto della norma; queste situazioni intaccano da anni i nostri inverni trasformandoli in stagioni anonime e noiose. Quest'anno abbiamo l'aggravante dei ghiacci artici che sono ai minimi storici, ergo meno freddo a disposizione nei serbatoi gelidi che dovrebbero garantire l'inverno sul nostro Continente.

Eppure il prestigioso centro di calcolo ECMWF mostra una proiezione di dicembre davvero "niente male" visto i chiari di luna degli ultimi anni sul nostro Continente e soprattutto in Italia.

La prima mappa mostra le temperature a 2 metri previste dal medesimo centro previsionale per il primo mese dell'inverno meteorologico (dicembre):

Per carità...il sopramedia è ampiamente presente sulla mappa, ma dovrebbe mantenersi defilato ad est, verso l'Europa orientale e la vicina Russia. Sull'Europa occidentale, centrale e gran parte d'Italia, segnatamente il nord, la Sardegna e gran parte del centro, le temperature dovrebbero mantenersi ATTORNO ALLE MEDIE DEL PERIODO. Pensandoci bene, questa sarebbe una grossa "conquista" dopo gli scempi termici che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.

Al meridione e sul medio Adriatico sarà presente invece un lieve sopramedia, così come sui settori orientali del Continente.

...e dal punto di vista pluviometrico? Il mese risulterebbe addirittura piovoso specie al centro e al meridione:

Al nord piogge in media o leggermente al di sopra sul nord-est e al di sotto sul nord-ovest. Ovviamente si tratterà di piogge in pianura e neve sui monti, ma in questa sede non ha senso parlare di quote neve.

Vedremo se le cose andranno realmente così...diciamo che per la prima parte dell'inverno italico sarebbe davvero un successo!

