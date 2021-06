Ci aspettano ancora diversi giorni di tempo INSTABILE specie sui rilievi

Ci attendiamo un graduale rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che in questo scorcio di giugno troveremo disteso dall'oceano Atlantico fino all'Europa occidentale. Le correnti perturbate oceaniche non avranno più alcuna influenza sullo svolgersi delle vicende atmosferiche in ambito italiano ed europeo, mentre al contrario lungo il fianco orientale dell'alta pressione sta prendendo e prenderà consistenza una circolazione secondaria di venti nord-orientali accompagnati da condizioni di crescente instabilità. Sulle regioni del nord questo cambiamento si fa sentire già questo fine settimana, con lo sviluppo di annuvolamenti sparsi e l'arrivo di qualche temporale. Dalla prossima settimana si aprirà un lungo periodo di tempo instabile soprattutto per le località montuose di Alpi e Appennino, dove il rischio di temporale durante le ore pomeridiane e serali sarà sempre molto elevato. Stima delle piogge previste dal modello americano nel pomeriggio di lunedì 7 giugno:

La giornata di tempo più stabile sarà quella di mercoledì 9, mentre occasionali temporali su alcune aree pianeggianti e su alcuni tratti costieri saranno possibili soprattutto tra giovedì 10 e venerdì 11. Analisi in quota del modello europeo riferita al prossimo venerdì 11 giugno, con la presenza ancora ostinata di un campo di alta pressione sull'ovest Europa, contrapposto ad una circolazione più fresca orientale che interesserà ancora Balcani e penisola italiana:





Non si prevede alcuna perturbazione organizzata ma gli episodi di instabilità saranno legati allo scivolamento di nuclei d'aria più fresca ed instabile in quota dai quadranti nord-orientali. Le temperature saranno gradevoli e mancheranno grosse situazioni di caldo.