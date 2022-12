CAPODANNO shock: tutta EUROPA con anomalie di temperatura spropositate

Ci troviamo davanti ad uno scenario a dir poco clamoroso per l'avvio del nuovo anno. Il forte anticiclone di Natale, responsabile di vacanze tutto sommato gradevoli e molto stabili, tornerà con ancor più prepotenza proprio nel giorno di Capodanno, non solo in Italia ma su gran parte dell'Europa centro-meridionale.

Insomma se escludessimo la rapida nevicata arrivata al nordovest a metà dicembre, potremmo facilmente affermare che l'inverno non è ancora iniziato in nessun angolo d'Italia. L'alta pressione ha preso possesso dello Stivale attorno al solstizio d'Inverno ed è tutt'ora protagonista indiscusso della scena mediterranea. E così sarà ancora per parecchi giorni, fino ai primi giorni del 2023. Qualche pioggia arriverà in questi ultimi giorni del 2022 al nord e sul medio-alto Tirreno, ma siamo ben lontani dal parlare di un netto cambiamento del tempo.

Subito dopo queste blande precipitazioni ecco che irromperà, il 1 gennaio, nuovamente l'anticiclone africano con un carico davvero clamoroso di aria tiepida sub-tropicale.

Le temperature saliranno a tutte le quote, agevolate dagli alti geopotenziali del promontorio anticiclonico che contribuiranno a stiracchiare, in altezza, l'intera massa d'aria. Anche lo zero termico, ovvero la quota a cui si troverà la temperatura di 0°C, schizzerà nuovamente oltre i 3000 metri di altitudine.

Le temperature previste il 1 gennaio 2023 a 1500 metri sono a dir poco clamorose. Si prevedono fino a 10-12°C su gran parte dell'Europa centrale, mentre l'italia, più fortunata, vedrà temperature attorno ai 5-7°C alla stessa quota.

Al suolo le anomalie previste a Capodanno sono davvero impressionanti, oserei dire drammatiche soprattutto per le nostre montagne. Su tutta l'Europa centro-orientale si prospettano almeno 10-12°C al di sopra delle medie del periodo. La tiepida "alitata" nord-africana si farà sentire, dunque sin verso l'est Europa e la Scandinavia.

Anche in Italia troviamo anomalie notevoli, fino a 7-8°C sopra le medie specie sui monti.

Ma che tempo farà effettivamente a Capodanno? Il Sole sarà protagonista indiscusso su tutti i monti, il sud e gran parte del centro. Le solite nebbie saranno protagoniste in Val Padana e a sprazzi sulle valli e le coste del sud e del lato tirrenico, specie nelle prime ore della giornata. Insomma cambierà ben poco rispetto ai giorni di Natale.