CAPODANNO anomalo su gran parte d'Europa, mappe clamorose!

Al peggio sembra non esserci mai fine, ed è proprio quello che paventano i principali centri di calcolo sulla prima settimana di gennaio. Gli anticicloni, tornati alla ribalta proprio durante le festività natalizie, potrebbero fare la voce grossa ancora a lungo nel Mediterraneo e addirittura su tante regioni dell'Europa.

Servirà a molto poco la debole flessione dell'anticiclone tra 28 e 31 dicembre, che porterà qualche pioggia lungo lo Stivale (ve ne abbiamo parlato qui).

Il 1 gennaio 2023, giorno di Capodanno, il tempo sarà nuovamente stabile ovunque grazie ad un nuovo vasto anticiclone alimentato da aria tiepida sub-tropicale, la stessa che rischia di invadere gran parte del Vecchio Continente.

La causa sarà sempre la stessa: il getto nord Atlantico si fionderà alle medie latitudini dell'oceano, portando perturbazioni e aria fredda laddove effettivamente non serve, in mare aperto. Sul settore orientale di queste saccature fresche partiranno, inevitabilmente, i tipici richiami d'aria mite nord africana pronti ad invadere l'Italia e l'Europa.

Alla quota di circa 1500 metri si prevedono anomalie di temperatura ragguardevoli su gran parte d'Europa. Addirittura sui settori centrali si preannunciano temperature di almeno 12°C superiori alle medie del periodo e fino a 3-5°C oltre le medie in Italia, in montagna.

Al suolo la situazione è ancor più drammatica: le temperature saranno superiori alle medie praticamente ovunque in Europa, con picchi di 12°C sopra le medie su vaste aree tra Russia e Balcani. Anche in Italia non si scherza, visto che a Capodanno potremo imbatterci in temperature di almeno 7°C sopra le medie al centro e al nord. Insomma parliamo di temperature tutt'altro che pienamente invernali!

Dalla mappa sottostante possiamo osservare le temperature massime previste il 1 gennaio 2023, giorno di Capodanno. Troviamo valori fino a 17-18°C all'estremo sud e le isole maggiori, altrove punte di 14-15°C. Anche al nord troviamo temperature piuttosto alte per essere all'inizio di gennaio!

A tutto questo ovviamente si aggiungerà l'assenza di piogge o nevicate, che andranno ad inasprire una situazione già parecchio critica per le nostre montagne molto carenti di neve.