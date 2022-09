CALDO su mezza Italia in settimana, ma dal week-end cambia tutto!

L'anticiclone nord africano è in graduale rinforzo ed è pronto a sovrastare quasi mezza Italia nel corso della settimana, regalando la tipica estate settembrina su tante nostre regioni. Come già più volte affermato nei giorni scorsi saranno le regioni del sud a patire maggiormente l'aumento termico: tra martedì e venerdì le temperature saliranno su tutto il sud e le isole maggiori fino a superare i 34-36°C in diverse località dell'entroterra.

Il nord e gran parte del centro resterà ai margini del caldo intenso, complice l'arrivo di nuvolosità da ovest e anche temporali e rovesci sparsi. Verrà così a crearsi una netta contrapposizione termica da nord a sud: sul settentrione avremo temperature gradevoli e raramente calde, al sud invece il caldo diverrà intenso soprattutto in pieno giorno. Le notti saranno tutto sommato sopportabili anche al sud, considerando che ormai ci troviamo a settembre.

Ma quanto durerà il caldo? L'anticiclone comincerà a sgonfiarsi già a partire da sabato grazie all'ingresso di aria molto più fresca dal nord Europa, la quale invaderà efficacemente tutta la nostra penisola sottoforma di venti gradevoli di tramontana e maestrale.

In tal caso avremo un netto calo termico su tutta Italia, con ritorno di temperature vicine alle medie del periodo anche sul Meridione. Precisamente potremmo assistere ad un calo termico di circa 7-8°C su buona parte del sud tra sabato e domenica, come evidenziato anche dalle anomalie previste nel corso della settimana: