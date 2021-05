CALDO al SUD: temperature superiori a 35Â° MARTEDI su alcune aree del meridione...

Anche questa mattina viene confermata la prima ondata di caldo della stagione che all'inizio della settimana prossima colpirà essenzialmente le Isole e il Meridione. Un lembo dell'alta pressione africana tenderà ad alzarsi di latitudine, raggiungendo questo settore italico...il tutto mentre il nord sarà alle prese con temporali e temperature fresche.

L'Italia è un paese molto esteso in latitudine e non è infrequente avere situazioni meteorologiche opposte tra nord e sud.

La prima mappa mostra le temperature attese al meridione e sulle Isole nel primo pomeriggio di lunedi 24 maggio:

Le zone interne della Sicilia sperimenteranno già temperature di 35-36°; 33° li ritroveremo nelle aree interne della Sardegna, sulla Campania e la Lucania, 32° sulla Puglia e 30° in Calabria.

La giornata peggiore in fatto di caldo per le nostre regioni meridionali sarà martedi 25 maggio; ecco i valori previsti per il primo pomeriggio della giornata in parola:

38° sono attesi nel Foggiano, 36° sulla Sicilia meridionale, 35° sulla bassa Lucania, 32° nel Salento e in Calabria, 31° sulla Campania e sul Molise; la Sardegna dovrebbe invece essere interessata da aria meno calda proveniente da ovest e non dovrebbe avere temperature oltre i 30°.

Controlla le nostre mappe del disagio da caldo, cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/