ATTENZIONE, non è finita! Guardate cosa propone il MODELLO EUROPEO per i primi di marzo

La natura, quando segue un percorso, spesso ci prende gusto.

L'azione fredda e perturbata attesa tra il week-end e l'inizio della settimana prossima potrebbe non restare un caso isolato. Il modello europeo, infatti, ripropone lo stesso schema (anche se più edulcorato termicamente) attorno al 4-5 di marzo.

La mappa sinottica al suolo è la seguente ed è valida per la notte tra il 4 e il 5 di marzo:

Alta pressione ancora ad abbracciare le Isole Britanniche, dove sono presenti anche qui problemi di siccità. Aria molto fredda in arrivo sull'Europa centrale ed in ingresso sul Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. La formazione di una depressione sui mari occidentali in questi casi è cosa scontata, come scontate sono le condizioni di maltempo attese in Italia da nord a sud.

Dal punto di vista termico, si nota molto bene la colata fredda che con direttrice nord-est/sud-ovest, spazzolerà tutta l'Europa centro-orientale ed occidentale, lambendo anche il nostro settentrione:

Proprio al nord, questa situazione potrebbe determinare precipitazioni nevose anche a bassa quota, da verificare ovviamente l'ipotesi "pianura". Al centro e soprattutto al sud avremo invece temperature più miti.

