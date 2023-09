Attenzione al MALTEMPO: due ondate di PIOGGE e TEMPORALI colpiranno l'Italia. Le zone piÃ¹ a rischio

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le prime ore di giovedi 21 settembre:

Si nota un attacco abbastanza convinto delle correnti atlantiche sul settore centro-occidentale dell'Europa come non si vedeva da tempo in questo periodo.

La mappa mostra due distinte perturbazioni. La prima interesserà il nord e parte del centro nella giornata di giovedi, mentre la seconda detterà legge sempre sulle medesime aree nell'arco di venerdi. Arriveranno piogge talora intense e temporali, seguiti ovviamente da un calo delle temperature.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 21 settembre:

I temporali ed i rovesci più intensi colpiranno l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto, la Liguria e l'alta Toscana. Sul resto del nord fenomeni più sporadici se non addirittura assenti sul basso Piemonte e la Romagna.

Al centro, oltre ai rovesci già menzionati sull'alta Toscana, andranno in scena piovaschi tra la Sardegna, la restante Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio. Al sud fenomeni davvero blandi o assenti, al massimo qualche piovasco a base alta sulla Calabria.

Questa invece è la tendenza del tempo per venerdi 22 settembre:

Forti temporali su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale ed alta Toscana. Rovesci anche tra la Corsica, il nord della Sardegna, la restante Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio. Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed in parte anche soleggiato e caldo, specie all'estremo sud ed in Sicilia.

RIASSUMENDO: Si tratta di un cambio di tempo abbastanza convinto per questo periodo dell’anno, che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Le mappe sinottiche e le immagini satellitari mostrano chiaramente l’attacco delle correnti atlantiche sul settore centro-occidentale dell’Europa e sull’Italia. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e di adottare le opportune precauzioni in caso di maltempo.

