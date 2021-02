Arriva il GRANDE FREDDO sull'Europa meridionale a partire da venerdì

Anche questa sera appare confermato dai modelli un netto abbassamento della temperatura a partire da venerdì 12 febbraio. La diminuzione della temperatura sarà portata da una circolazione d'aria molto fredda di origine artico-continentale, per alcune delle regioni italiane potrebbe rivelarsi una delle ondate di freddo più intense dell'intera stagione, con isoterme anche prossime ai -10°C alla quota di 850hPa previste tra domenica e lunedì. Probabilità di avere isoterme fino a -10°C alla quota di circa 1500 metri domenica 14 febbraio:

Trattandosi di aria continentalizzata, la riduzione della temperatura si farà sentire in maniera decisa anche nei bassi strati atmosferici, con temperature fredde anche al suolo. Almeno inizialmente il freddo affluirà in un contesto piuttosto secco, mentre in una fase successiva potrebbe verificarsi una interazione tra le correnti atlantiche più miti e quelle fredde appena affluite.

Probabilità di avere isoterme fino a -5°C alla quota di circa 1500 metri domenica 14 febbraio: