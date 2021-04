ANTICICLONE AFRICANO in arrivo durante la prima decade di maggio?

L'anticiclone africano è in agguato? Al centro e al sud SI, specie sul meridione.

Quando? Dal primo maggio potrebbe tentare di prendere possesso del meridione, parzialmente del centro, dove però sarò disturbato dal transito della coda di perturbazioni atlantiche in azione soprattutto sul nord Italia.

Ecco una mappa che illustra tutto questo prevista per il PRIMO MAGGIO: notate il flusso instabile sul settentrione che determinerà piogge e temporali e la gobba anticiclone sul meridione e parte del centro:

Ed ecco le conseguenze nel campo termico a 1500m: noterete la bolla calda presente tra meridione e nord Africa; da notare che il mare ancora fresco limiterà la risalita delle temperature sulle coste, ma non all'interno.

Nei giorni successivi continuerà questo braccio di ferro tra Africa e fresche correnti atlantiche, con i risultati che possiamo vedere in questa mappa prevista per mercoledì 5 maggio, dalla quale si nota il tentativo dell'anticiclone di invadere quasi tutta la nazione:

I risultati nel campo termico saranno quelli che vediamo sotto a 1500m: caldo che prova a prendersi 3/4 d'Italia, tranne il nord, dove resisterebbe almeno parzialmente il flusso instabile Atlantico.

Sono poche per la verità le carte che vedono una netta affermazione dell'anticiclone sin sul centro del Continente (almeno per ora), ve ne mostriamo una davvero estrema per giovedì 6 maggio:

IN SINTESI il tempo della prima decade di maggio:

-al nord con buona probabilità risulteranno frequenti i passaggi piovosi o temporaleschi durante la prima decade di maggio, clima relativamente fresco e solo brevi finestre di bel tempo.



-al centro condizioni di variabilità con qualche precipitazione passeggera, clima molto mite e diverse finestre di bel tempo.



-al sud frequenti incursioni di aria calda di matrice africana con clima estivo e

generale assenza di fenomeni.



Previsione comunque suscettibile di variazioni anche importanti, seguite gli aggiornamenti!