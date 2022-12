Anticiclone africano anomalo nel pieno delle feste natalizie, mappe clamorose!

Altro che bianco Natale! Nel pieno delle festività natalizie irromperà l'anticiclone africano su tutto il Mediterraneo centrale, esattamente come previsto già da giorni nei nostri vari editoriali.

Il promontorio di alta pressione arriverà dal cuore del nord Africa e avrà connotati più estivi che altro! L'altezza del geopotenziale sarà particolarmente alta per il periodo, tanto da donare all'anticiclone le tipiche caratteristiche che ritroveremmo a giugno o luglio. L'aria più calda sub-tropicale raggiungerà anche le medio-alte quote e pertanto lo zero termico salirà vertiginosamente, addirittura superando i 3000 metri di quota su gran parte d'Italia!

Lo zero termico previsto tra 25 e 26 dicembre è attorno ai 3600-3700 metri al sud, attorno ai 3500 metri al centro Italia e oltre i 2000 metri su quasi tutto il nord. Insomma, per trovare una temperatura di 0°C sarà necessario spingersi a quote altissime da nord a sud. Stiamo parlando di valori totalmente anomali non solo per il periodo natalizio ma per quasi tutti gli altri mesi dell'anno.

L'impennata dello zero termico avrà un impatto significativo sulla neve presente in montagna, caduta nelle ultime settimane. In pochi giorni potrebbe sciogliersi gran parte del manto nevoso accumulatosi di recente, soprattutto sull'Appennino settentrionale.

Paradossalmente farà un po' più freddo nelle valli e sulle pianure, come logico che sia durante fasi anticicloniche in pieno inverno. Grazie alle inversioni termiche ci aspettiamo temperature minime anche vicine allo zero in Val Padana e nelle valli, mentre le massime saranno comprese indicativamente tra i 7 e i 21°C. Dove i valori più bassi? Esattamente dove avremo nubi basse e nebbie persistenti che manterranno intatto lo strato di inversione termica ed il freddo resterà confinato alle basse quote.

Laddove splenderà il Sole, come su gran parte del sud e le isole maggiori, la colonnina di mercurio schizzerà fino a 18-21°C.