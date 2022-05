Anomala ondata di caldo la prossima settimana, ecco le TEMPERATURE previste

L'anticiclone delle Azzorre è in costante rinforzo sul Mediterraneo e col passare delle ore assume connotati sempre più sub-tropicali considerando che viene alimentato da aria molto calda proveniente dall'Africa nord-occidentale. L'apice dell'anticiclone arriverà nel corso della prossima settimana, quando si concretizzerà una vera e propria ondata di caldo anomalo su tutta Italia.

Il caldo già si sta facendo sentire da nord a sud, con temperature tra i 25 e i 30°C, ma l'apice del caldo è previsto tra 18 e 21 maggio, quando su molte regioni potremo sfiorare clamorosamente i 33-34°C, come se ci trovassimo nel pieno dell'estate. Si tratta di temperature decisamente anomale, di oltre 10°C superiori alle medie del periodo. La pianura Padana e le aree interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio e Toscana saranno le aree dove facilmente si potranno raggiungere queste temperature.



Una lieve flessione dell'anticiclone arriverà solo tra 14 e 17 maggio, momento in cui sarà possibile osservare qualche intenso temporale al nord e nelle aree interne del centro e del sud. In tutto questo il caldo non mollerà la presa e continueremo a rilevare temperature tra i 25 e i 30°C (le stesse di questi ultimi due giorni), in attesa dell'ulteriore aumento termico menzionato nel paragrafo precedente.