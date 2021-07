Alta pressione alla RISCOSSA: torna il CALDO sull'Italia

Si sta risolvendo in queste ore il primo break stagionale che ha portato fenomeni anche forti su alcune aree del nostro Paese. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà ad invadere la nostra Penisola, spegnendo in parte l'attività temporalesca. Diciamo "in parte" in quanto qualche temporale pomeridiano sui rilievi non mancherà, ma si tratterà di fenomeni "di stagione" che non avranno conseguenze globali sul tempo del nostro Paese.

Sul fronte termico, tornerà il caldo da nord a sud, ma per il momento senza scomodare record; infatti, se esaminiamo la mappa delle temperature a 1500 metri prevista per le ore centrali di giovedi 22 luglio, notiamo che il bersaglio del caldo estremo non sarà l'Italia, bensì la Penisola Iberica e parte della Francia:

In queste aree sarà possibile avere 40° a portata di mano. In Italia farà caldo, ma senza scomodare record. Ecco infatti le temperature al suolo previste per il pomeriggio di giovedi 22 luglio:

Si tratterà di temperature di tutto rispetto, ma non da record. Punte di 35° saranno comunque probabili sulla bassa Lucania e sulla Sardegna. Si starà meglio lungo le coste stante l'attivazione delle brezze di mare.

Queste invece sono le temperature previste per il pomeriggio di venerdi 23 luglio:

Punte di 36° sull'Emilia Romagna e sulla bassa Lucania, 34-35° sul resto della Valpadana, sulla Sardegna, le aree interne del centro e il Foggiano.

