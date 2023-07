Aggiornamenti serali: il finale di Luglio promette bene

L'evoluzione meteo sta per prendere una piega decisamente diversa in questa ultima decade di Luglio, ormai ad un passo. Il grande caldo, protagonista da quasi 10 giorni, avrà ancora molto da dire nel prosieguo di settimana e anche all'inizio della prossima, soprattutto al sud e sulle isole maggiori.

Tuttavia diventa sempre più probabile un netto cambio di passo a partire dal 25-27 Luglio. Certo, mancano ancora troppi giorni a questa fatidica data, ragion per cui non possiamo dare nulla per scontato, o quasi.

Tutti i centri di calcolo concordano con un deciso calo delle temperature negli ultimi giorni di Luglio, una tendenza presente ormai da giorni e sempre più insistente nelle simulazioni modellistiche.

Tutto merito di una saccatura fresca nord-atlantica, la quale potrebbe scivolare dapprima sull'Europa centrale e a seguire sull'Italia proprio a partire da martedì prossimo. Non sarà una passeggiata spazzar via l'anticiclone africano con tutta la calura presente all'interno del Mediterraneo! Questo significa che il cambiamento avverrà lentamente a cominciare dal nord Italia.

Il nord Italia, in verità, già farà i conti con molti temporali nel corso di questa settimana e all'inizio della prossima, ma la vera e propria spallata alle temperature arriverà a partire dal 25 Luglio.

A seguire, tra 26 e 27 Luglio, l'aria fresca potrebbe dilagare anche sul centro Italia e infine al sud. Il meridione sarà l'ultimo settore a uscire da questa bolla sub-tropicale.

Entro il 28 Luglio è probabile che tutta Italia si trovi al di fuori dell'anticiclone africano e delle temperature bollenti di questi giorni. Certo, non arriverà il gran fresco, sia chiaro, ma quantomeno rientreremo in un contesto di normalità estiva.