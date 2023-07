Aggiornamenti serali: altri 10 giorni di caldo improponibile

Caldo e stabilità saranno a lungo protagonisti della scena italia, su questo ormai non ci sono più dubbi. E inoltre dubbi non ce ne sono anche sull'intensificazione, clamorosa, che subirà il caldo nel corso della prossima settimana!

L'anticiclone africano avvolgerà tutta Italia con connotati assolutamente lontani dall'Estate mediterranea. L'altezza del geopotenziale e le isoterme previste nei prossimi sette giorni appartengono ad un altro tipo di clima, non certamente quello italiano. Quello in arrivo, infatti, sarà il cuore dell'anticiclone sub-tropicale continentale, quello che solitamente staziona per mesi sul deserto del Sahara. Esso arriverà con tutte le proprie forze sull'Italia, apportando un clamoroso aumento delle temperature come solo in altre grandi occasioni storiche è avvenuto.

L'apice del caldo è previsto tra martedì e giovedì, ma non è escluso che l'ondata di caldo estremo possa proseguirà anche nei giorni successivi, estendendosi fino al 22-23 Luglio, soprattutto al sud Italia.

Sarà proprio il meridione, assieme alle isole maggiori, a sperimentare le temperature più alte e le maggiori condizioni di disagio bio-climatico dovuto all'afa opprimente.

Pensate che tra martedì e giovedì potremo sfiorare i 43-44°C nelle zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori. Il grande caldo invaderà anche il nord: previsti picchi di 40-41°C tra basso Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

Oltre al periodo 18-20 Luglio, destinato a far parlare di sè, vi è anche la possibilità di caldo esagerato nel periodo 20-22 Luglio, soprattutto al sud. Pare possa cominciare un declino del caldo al nord, ma richiederà conferme nei prossimi aggiornamenti.

Insomma questa ondata di caldo rischia seriamente di allungarsi giorno dopo giorno, non lasciando spiragli per delle rinfrescate degne di nota o quantomeno un ritorno alla normalità.

Resiste l'ipotesi di un break estivo tra 23 e 24 Luglio, come già anticipato in questo articolo, ma per il momento pare che solo il nord possa beneficiare di questo calo delle temperature, seppur attraverso fenomeni particolarmente violenti.

Sul resto d'Italia il caldo potrebbe proseguire. Ma non possiamo dar certezze al momento! Sarà necessario attendere altri giorni e seguire passo passo l'evoluzione meteo della terza decade di Luglio.