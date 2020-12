Meteo a 15 giorni: tutto il tempo delle feste di Natale!

I modelli in questi giorni disegnano scenari già visti per il periodo natalizio: il solito flusso di correnti da sud ovest un po' mite che poi piega a nord-ovest veicolando aria un po' più fredda, prima del ripristino di condizioni anticicloniche.



Sembrerebbe tutto facile e scontato, quasi una routine senza sorprese, invece emerge dagli ultimi aggiornamenti una grande indecisione per il periodo post natalizio: molti scenari virano verso situazioni decisamente più coraggiose, dinamiche, in parte anche di tipo invernale.



Per questo adesso noi vi proporremo la linea di tendenza più probabile, ma avvertendovi anzitempo del fatto che subito dopo Natale l'affidabilità della previsione potrebbe crollare drasticamente. In altre parole NON sono affatto escluse sorprese.



Perché? La risposta è abbastanza semplice. Il vortice polare non sembra quel mostro di compattezza osservato negli ultimi sbiaditi inverni europei. E questo lascia aperte le porte alle soluzioni inopinate a cui accennavamo sopra.



Ecco comunque la versione più "gettonata"!

Sabato 19 giunge una saccatura con annessa perturbazione e precipitazioni in azione al nord, nevose dalle quote medie sulle Alpi e poi in graduale trasferimento domenica 20 verso le rimanenti regioni, pur attenuate: questa la media degli scenari per sabato 19!

Ed ecco l'evoluzione per lunedì 21, noterete la depressione ormai sullo Jonio e un po' di vento freddo e secco da nord invadere la Penisola, nel contempo l'alta pressione spingerebbe un promontorio da sud ovest pronto a riportare stabilità:

Tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre ecco l'alta pressione che prova ad impossessarsi del tutto della Penisola, ma senza mai mostrarsi in grado di prendere in mano saldamente la situazione, infatti si nota la persistenza di una certa variabilità con un po' di neve sui settori alpini confinali altoatesini!

Ed ecco la possibile evoluzione tra la Vigilia di Natale e il giorno della Natività con alta pressione in ulteriore parziale implosione e rapido passaggio di un fronte da nord-ovest con foehn intenso al nord-ovest, neve sui settori alpini di confine, poi rapido passaggio di piogge al centro e al sud, anche qui seguito da un rinforzo del vento:

Le correnti da nord-ovest sembrerebbero persistere anche nei giorni successivi, tra Santo Stefano e domenica 27 dicembre, ma qui trovare la via previsionale più affidabile diventa un vero ginepraio e preferiamo per il momento fermarci qui.



IN SINTESI il tempo tra sabato 19 e sabato 26 dicembre:

-sabato 19 possibile passaggio piovoso tra nord e centro, con neve solo dalle quote medie sulle Alpi, in attesa il sud.

-domenica 20 migliora al nord, ancora piogge al centro, in trasferimento attenuate al sud.

-lunedì 21 variabilità sul medio Adriatico e al sud con qualche precipitazione, nevosa oltre gli 800m in Appennino, bello altrove con vento secco di Tramontana o Maestrale. Temperature in calo su medio Adriatico e meridione, nelle minime anche altrove.



-tra martedì 22 e mercoledì 23 passaggi nuvolosi irregolari con qualche momento soleggiato, nubi più compatte su Alto Adige e alta Valtellina con deboli nevicate portate dai versanti esteri. Temperature invariate.



-tra giovedì 24 e Natale: passaggio di un fronte da nord-ovest, qualche pioggia sul nord-est, neve sui settori alpini più a nord, poi foehn al nord-ovest e schiarite, peggiora al centro con piogge in trasferimento per Natale al sud. Ventoso. Calo termico in montagna, valori in effimero rialzo al nord-ovest.



-sabato 26 dicembre: ancora correnti da nord-ovest con neve sui settori alpini di confine e passaggi nuvolosi irregolari sul territorio natalizio, previsione ancora poco affidabile.