Meteo a 15 giorni: seconda parte di aprile decisamente più MOVIMENTATA

L'alta pressione si prepara ad abbandonare la scena mediterranea ed italica. Non lo farà subito, ma in linea di massima dopo il 15 aprile.

Il pachiderma stabile che sta negando le piogge primaverili a gran parte d'Europa, all'inizio della settimana prossima subirà una scissione: una parte si dirigerà verso l'Europa orientale, l'altra andrà a rinforzare il massimo principale sul vicino Atlantico.

Il risultato sarà la creazione di una struttura depressionaria sull'Europa occidentale che con la sua longa manus abbraccerà anche l'Italia. Ecco la situazione sinottica prevista per giovedi 16 aprile:

Le piogge dovrebbero interessare soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e le aree del medio e alto Tirreno. Il resto d'Italia dovrà ancora attendere lo smantellamento del cuneo anticiclonico presente più ad est ed avrà un afflusso di aria abbastanza calda dal nord Africa.

Lentamente, seppure con molti ostacoli "pressori", la depressione dovrebbe entrare nel Mediterraneo determinando un generale peggioramento del tempo attorno al giorno 20 aprile. Ecco la mappa:

Si tratta ancora di ipotesi, ma se la situazione andasse in questi termini una buona dose di preziosa pioggia cadrebbe su buona parte d'Italia, specie sulle Isole ed i settori di ponente, per poi spostarsi verso il meridione e il versante adriatico successivamente.

Le temperature saranno ovviamente in calo, ma il contesto termico resterà mite in quanto non dovrebbero prendere piede avvezioni fredde degne di nota.

