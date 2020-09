Meteo a 15 giorni: pericolosa situazione di BLOCCO con rischio ALLUVIONE su alcune zone!

Un pericoloso blocco al normale transito delle figure depressionarie di origine atlantica potrebbe intervenire nei primi giorni di ottobre sul bacino del Mediterraneo.



Succede spesso peraltro che, dopo un vortice che coinvolge in modo diretto il nostro Paese, ne sopraggiunga un altro che finisca invece per rimanere parcheggiato molto più ad ovest, attivando davanti a sè un flusso di correnti umide meridionali, foriero di piogge copiose a ridosso dei rilievi del nord e su parte del versante tirrenico.



Questa situazione potrebbe prefigurare anche la formazione di pericolosi temporali marittimi sostenuti dal ramo ascendente della corrente a getto: dunque i fenomeni potrebbero sostare anche per molte ore sulle medesime zone prefigurando scenari potenzialmente alluvionali.



Lo si evince dall'impressionante sequenza delle mappe sinottiche previste rispettivamente dalla media degli scenari per venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 ottobre:

Certamente si nota un importante rialzo termico sulle regioni meridionali e su parte del centro, ma proprio questa alimentazione di aria piuttosto calda ma umida, a contatto con quella più fresca di origine atlantica, potrebbe originare sistemi convettivi di non trascurabile portata.



SINTESI previsionale da venerdì 2 a giovedì 8 ottobre:

-i primi giorni del mese, almeno sino a lunedì 5 ottobre, saranno probabilmente caratterizzati da piogge frequenti al nord, anche a sfondo temporalesco sulle coste, temporali anche sulle coste del medio ed alto Tirreno e forse in Sardegna, tempo migliore e decisamente mite sul resto del Paese, specie al sud.



-In seguito possibile fase variabile al nord e al centro, ancora con qualche fenomeno, ma da verificare. Clima ancora relativamente mite, specie al sud.