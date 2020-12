Meteo a 15 giorni: MALTEMPO e FREDDO in estensione anche al sud?

La situazione meteorologica sarà compromessa sull'Italia anche a lungo termine. Indicativamente possiamo ipotizzare una prima quindicina di gennaio che presenterà diverse occasioni di maltempo da nord a sud.

Dal punto di vista termico, il freddo resterà arroccato in un primo tempo sulle regioni settentrionai e parte del centro, ma in un secondo momento potrebbe interessare anche il meridione con neve a bassa quota.

Il termine della prima decade mensile proporrà un marcato peggioramento al nord e su parte del centro con il rischio di neve anche a quote di pianura. Ecco la mappa relativa a sabato 9 gennaio:

La situazione non si discosterà molto da quella odierna anche se il freddo potrebbe essere più tenace e duraturo sull'Italia centro-settentrionale. Ciò porterà nevicate fino in pianura al nord e a quote molto basse su parte del centro, segnatamente Toscana, Umbria e Marche.

Il meridione resterà ancora sotto un richiamo mite e umido da sud-ovest ed avrà delle precipitazioni, ma ancora in un contesto abbastanza mite.

A seguire, l'alta pressione atlantica potrebbe migrare con i suoi massimi sull'Europa occidentale. Ciò dovrebbe consentire all'aria fredda di raggiungere anche le regioni meridionali apportando nevicate a bassa quota in Appennino. Ecco la situazione estrapolata oggi dal modello americano per martedi 12 gennaio:

Depressione in azione al meridione con richiamo freddo da nord-est che questa volta andrebbe ad interessare segnatamente le aree adriatiche, le zone interne e il meridione con neve anche a bassa quota.

Al nord avremo un tempo abbastanza secco, ventoso e freddo con gelate diffuse anche in pianura nelle ore notturne.

