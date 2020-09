Meteo a 15 giorni: basta con l'alta pressione, il dinamismo del tempo persisterà!

Un affondo perturbato degno del pieno autunno quello a cui andremo incontro da giovedì 24 a sabato 26, con geopotenziali bassi, sintomo di molta aria fredda presente in quota e pronta a scaricarsi al suolo congiuntamente alle precipitazioni.



Lo si vede chiaramente dalla mappa che postiamo qui sotto: è un vortice ciclonico di quelli tosti, che farà parlare di sé su tutta l'Europa centrale e, per qualche giorno, anche su quella mediterranea:

La grossa bobina depressionaria non lascerà spazio all'alta pressione dopo il suo passaggio; il canale depressionario a ridosso del Mediterraneo rimarrà aperto e altri impulsi instabili seguiteranno a rinnovare il rischio di precipitazioni sul territorio, pur localizzate su alcuni settori. Questa è la mappa con la media degli scenari prevista per sabato 26 settembre:

Ma le cose secondo il modello americano non sembrerebbero destinate a cambiare di molto nemmeno dei giorni successivi. Quello che non sarà altro che un ramo del vortice polare redivivo, anche piuttosto robusto, seguiterà ad importunare l'Europa, impedendo un nuovo insediamento da parte dell'alta pressione, come si nota anche qui sotto, nella mappa prevista per lunedì 28 settembre:





IN SINTESI da giovedì 24 settembre a mercoledì 30 settembre:

giovedì 24 settembre: molto instabile su gran parte d'Italia con piogge e temporali, più frequenti e diffusi al nord e al centro, calo termico, spruzzate di neve sulle Alpi oltre i 1700m.



venerdì 25 settembre: ancora instabile al nord, sulle centrali tirreniche e la Campania con rovesci e temporali, maggiori schiarite al nord-ovest, variabilità altrove, ventoso e fresco, neve ancora possibile sulle Dolomiti a tratti oltre i 1500m.



sabato 26 settembre e domenica 27 settembre: grande variabilità ma con ampie schiarite al nord-ovest e in Sardegna, precipitazioni possibili sul resto del Paese a macchia di leopardo, ventilato e fresco.



da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre: ancora variabile con qualche precipitazione alternata a schiarite, sempre fresco e ventilato.



Affidabilità: medio-alta sino a sabato 26, poi medio-bassa.