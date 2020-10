Meteo a 15 giorni: altre fasi PERTURBATE in vista...

Non c'è alta pressione che tenga. Il tempo vuole mostrare il suo volto instabile e, eccezion fatta per la breve ottobrata che vivremo in questi giorni, seguiteremo a sperimentare situazioni instabili, a tratti perturbate.



La pioggia si farà strada soprattutto tra nord e centro, come mostra questa mappa riassuntiva dei fenomeni prevista per l'ultima settimana di ottobre, ma a tratti pioverà anche al sud:

Si nota chiaramente che l'alta pressione resta defilata tra Azzorre ed Iberia, mentre appena più ad est il flusso perturbato atlantico riuscirà a far penetrare le proprie perturbazioni cariche di pioggia.

A tal proposito la media degli scenari per mercoledì 28 ottobre evidenzia ancora una volta una saccatura inserita sul Mediterraneo centrale con tempo debolmente perturbato e con l'alta pressione chiaramente defilata verso ovest:

La seconda mappa, previsto per venerdì 30 ottobre, non si discosta molto da questi scenari instabili, c'è sempre un'onda perturbata e mai un promontorio anticiclonico che riesca a difenderci adeguatamente:

La terza mappa illustra uno scambio meridiano di calore ancora più marcato per i primi di novembre: certamente un'ipotesi un po' estrema, ma che mette in evidenza una volta di più la difficoltà dell'alta pressione di imporsi stabilmente in sede mediterranea; magari lo farà entro Natale (anzi, statisticamente è assai probabile) ma per il momento è ancora tempo di "turbolenze".

IN SINTESI il tempo da martedì 27 ottobre a lunedì 2 novembre:

-Frequenti occasioni per precipitazioni al nord e al centro in una prima fase sino a giovedì 29, poi soprattutto al sud con temporali. Temperature nell'ambito della media o leggermente al di sotto.



-Qualche breve finestra di tempo più tranquillo e soleggiato ma con brume e nebbie in agguato su pianure e bassure.



-Dai primi di novembre nuovo importante peggioramento possibile. (Da confermare)