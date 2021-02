Arabia Saudita: la sabbia ricopre la neve, "effetto tiramisù" è ipnotico

Nevicate storiche in Arabia Saudita, a Tabuk dopo la neve arriva la sabbia e crea l'effetto tiramisù.

Le storiche nevicate arrivate nel Medio Oriente a latitudini davvero proibitive, addirittura vicino al tropico del Cancro, stanno regalando scenari e paesaggi unici. La neve è caduta in grande quantità su Tabuk, città dell'Arabia Saudita, situata a circa 700 metri di altitudine in pieno deserto: il manto nevoso si è congelato a causa delle basse temperature ed è stato poi ricoperto da un velo di sabbia rossastra/marrone tipica di quelle aree arrivata a seguito di una rapida tempesta di sabbia.

La combinazione tra la neve e la sabbia ha dato vita ad un effetto davvero sorprendente, che abbiamo rinominato come "effetto tiramisù" ma la somiglianza è netta anche con un gelato ricoperto da un velo di cacao in polvere. La foto mostra un ragazzo che raccoglie la neve ricoperta dalla sabbia e sta facendo il giro del web.